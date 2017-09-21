” العوامية ” تحتفل مجددا بالعيد الوطني بعد معاناة سنوات

خالد الضبيبي(صدى):

تستعد بلدة العوامية، التابعة لمحافظة القطيف، للاحتفال باليوم الوطني الـ87، بعد أن زيّن مجموعة من شباب المحافظة شوارعها وجدرانها برسومات وطنية للتعبير عن حب الوطن والوفاء والإخلاص له، بعد معاناة دامت لسنوات اختفى فيها الفرح والسعادة.

فبعد أن عانت بلدة العوامية وأهلها من مجموعة من الإرهابيين كانوا يفسدون فرحة الأهالي بمثل تلك الاحتفالات، وبعد تطهير رجال الأمن والقضاء على هؤلاء الخارجين عن القانون؛ بدأت ملامح الفرح والسعادة تملأ شوارع بلدة العوامية، وتحديداً لاستقبال اليوم الوطني والاحتفال به، وبدأ مجموعة من شباب البلدة برسم رسومات وشعارات وطنية على جدران البلدة للتعبير والاحتفال بحب الوطن.

وعبر أهالي البلدة عن سعادتهم وفرحتهم بالاحتفال بذلك اليوم العظيم، مجددين الولاء والبيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، داعين الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان.