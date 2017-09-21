طالب يوجه كلمه لوالده المرابط بالحد الجنوبي أبكى الحضور

محمد بن طحيطح (صدى):

أبكى الطالب أنس بن فايع الحضور في كلمة وجهها لوالده المرابط بالحد الجنوبي ضمن احتفال مدرسة حسان بن ثابت الابتدائية بأبها باليوم الوطني.

وقال الطالب في رسالة حب وفخر وإعجاب لوالده المرابط على الحد الجنوبي: والدي كم أنا فخور بك وأنت تذود عن حمى الوطن وتحمي مقدساته ونحن هنا نحتفل باليوم الوطني في أمن وأمان ما كان ليكون لولا فضل الله ثم وجودكم والدي أنت لهذا الوطن درع حصين تسهر لننام مطمئنين آمنين وتجوع لنشبع وتظمأ لنرتوى دمت لنا ودام عزك يا وطن.

من جانبه خاطب قائد المدرسة يحيى بن أحمد العلكمي الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين قائلا نعيش ذكرى خالدة تتعطر بها النفوس وترتفع بها الرؤوس لوطن خالد وولاة أمر نذروا أنفسهم من أجل خدمة الوطن والمواطن والذود عن حماه.

إلى هذا اشتمل الحفل على عدد من الأناشيد الوطنية وفي نهاية الحفل سلم قائد المدرسة الجوائز والهدايا لجميع المشاركين وطلاب الصف الأول ابتدائي.

ونجح رائد النشاط عبدالله بن محمد بن معدي مشاوي وسلطان أبو عجمة في الإعداد والإخراج للحفل، وكرم مشاوي وقائد المدرسة الطالب أنس بن فايع ابن مرابط الحد الجنوبي، وعبرا عن فخرهما بالطالب ووالده وبجميع المرابطين بامتداد الحد الجنوب.