⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. تجمع طالبات أمام جامعة ” أم القرى ” لرفضهن شرط ” القدرات “

نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتجمع عدة طالبات أمام بوابة جامعة أم القرى في مكة المكرمة، للمطالبة بقبولهن في دبلوم الإعداد التربوي، رافضات تطبيق قرار اجتياز القدرات عليهن، فيما باشرت الجهات الأمنية التجمع الذي تسبب في إغماء إحدى الطالبات.

وأظهر مقطع الفيديو تجمع عدة طالبات أمام بوابة جامعة، وهن ممن حصلن على بكالوريوس في مختلف التخصصات.

من جهتها، علّقت وحدة الإعلام والاتصال بالجامعة على ما حدث، مبينة أن عميدة الدراسات الجامعية استقبلت الطالبات، وتم التأكيد عليهن بأنه لا بد من الالتزام بأنظمة وقوانين وزارة التعليم التي حدّدتها مؤخراً بشأن القبول في برامج الدبلوم التربوي.