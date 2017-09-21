بالفيديو.. برلمان هولندا يفتتح جلساته بالقرآن الكريم

أمستردام(صدى):

شهد حفل افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان الهولندي، الذي أقيم بالكنيسة الكبيرة في مدينة لاهاي، تلاوة آيات من القرآن الكريم.

وبدأ الحفل الذي حضره الملك وليام ألكسندر، ورئيس الوزراء مارك روتي، وأعضاء الحكومة، ونواب البرلمان، بتلاوة آيات من سورة البقرة: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ).

وكشف منظمو الحفل أن هذه الخطوة تأتي للتأكيد على وحدة صف المجتمع، وذلك بحضور عدد من ممثلي الأديان المختلفة من مسلمين ومسيحيين ويهود وبوذيين وبهائيين، لافتين إلى أهمية الحوار والمشاركة بين الأديان المختلفة.