مستشفى الملك فهد ينجح في إجراء عملية تنظير معقدة

نايف السالم(صدى):

نجح فريق طبي من مستشفى الملك فهد بجدة، في إجراء عملية تنظير معقدة لمريضة تعاني من انسداد في القنوات الصفراوية في سابقة قد تكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط جاءت نتيجة تعاون مثمر بين أطباء جراحة المناظير وأطباء تنظير الجهاز الهضمي، وقد تكللت بالنجاح.

وكانت المريضة، قد أجريت لها عملية تغيير مسار المعدة لإنقاص الوزن وهذا النوع من العمليات يمنع دخول المنظار من المريء ثم إلى المعدة والإثنى عشر لاستخراج الحصوات من القنوات الصفراوية.

وقام الدكتور أحمد خليل سلمان استشاري جراحة المناظير والدكتور عبدالله سعيد قزي الغامدي استشاري الجهاز الهضمي والمناظير والفريق الطبي المرافق لهما من فنيين وتخدير وأشعة، بعمل عملية نادرة جدا لمريضة عملت تغيير مسار؛ وكان لديها حصوات سببت انسداد في مجرى القنوات الصفراوية.

كما تم عمل فتحة بالمنظار الجراحي من الجلد إلى تجويف البطن ثم إلى المعدة ووضع أنبوبة مكنت الدكتور عبدالله الغامدي من الدخول بمنظار القنوات الصفراوية للمعدة ومن ثم إلى الإثنى عشر وفتحة القنوات الصفراوية، وتوسعة مخرج القنوات الصفراوية وإزالة الحصوات وعملية لإزالة المرارة .