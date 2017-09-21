أمير عسير يوجه بإحضار مواطن منح نفسه لقب ” الشيخ “

محمد بن طحيطح (صدى):

وجه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في خطاب عاجل للجهات المختصة بإحضار مواطن قام بنشر إعلان في صحيفة محلية وكذلك في اللوحات الإعلانية في الشوارع العامة بشأن بيع أراض، وتضمن الإعلان مفردة «الشيخ»، ما يعد مخالفاً الأنظمة والتعليمات حسب الأمر السامي رقم 1324/ 7 في 1408/9/10.

ويتضمن الأمر السامي قصر استخدام لقب «الشيخ» على طلبة العلم دارسي العلوم الشرعية العاملين في سلك القضاء وسواهم، كما أن التعليمات المنظمة لأوضاع المشايخ تقضي بالتأكيد على الجميع بأن لا يطلق لقب الشيخ إلا على الأشخاص الذين يجيز النظام والتعليمات المرعية إطلاق ذلك عليهم، وهم مشايخ القبائل المعينون في مناصبهم بأوامر ويحملون أختاما رسمية بالمسمى.

وجاء في توجيه أمير المنطقة، وفقا لعكاظ، اعتماد إحضار المواطن وأخذ التعهد عليه بعدم استخدام كلمة «الشيخ»، وسرعة إزالة الإعلانات الموجودة في اللوحات الإعلانية وعدم تكرار ذلك وإحاطة الجهة المسؤولة عن نشر الإعلانات بذلك.