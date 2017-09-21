⁠⁠⁠⁠⁠” تمر خلاص ” يحقق قفزة نوعية في مؤشرات البيع

حمود العنزي(صدى):

حقق صنف تمر الخلاص قفزة نوعية في مؤشرات البيع في منصة التمور المميزة بموسم صرام تمور الاحساء لهذا العام 2017 والمقام بمدينة الملك عبدالله للتمور بطريق العقير، حيث تم اليوم الخميس تسجيل أعلى سعر لمنّ الخلاص ( 240 كيلوغرام) بـ 90 ألف ريال بمعدل سعري بلغ 375 ريال للكيلوغرام الواحد ، بينما بيع سعر المنّ لصنف الخلاص المميز أول من أمس الأربعاء بـ 50 ألف ريال بمعدل 208 للكيلوغرام الواحد ،في وقت شهد المزاد توافد عدداً من مواطني دولة الامارات الشقيقة.

من ناحيته، أشار المشرف العام على المزاد أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم الى ان التنامي السعري للصفقات الماسية في المزاد للتمور المميزة وخاصةً صنف الخلاص يؤكد على ارتفاع معدلات التنافسية في العرض والجودة وتعزيز جوانب التوسع التسويقي للمزاد على نطاق اشمل ، وان ما تحقق بالأمس في صفقة الـ 90 ألف ريال لمنّ الخلاص يعطي مؤشرات إيجابية بتدفق المزيد من كميات التمور ذات الجودة النوعية على المزاد خلال الفترة القادمة في ظل تنامي الثقافة والوعي الزراعي بين المزارعين في انتهاج الخطوات السليمة لمراحل صرم التمور والعناية بالنخلة طوال العام.