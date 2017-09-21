الاتحاد يتعادل ايجابيا مع الهلال
اكتفى فريق الاتحاد، بالتعادل مع الهلال بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
واستطاع كهربا أن يصنع ” أسيست ” لهدف الاتحاد في الدقيقة 12، بعدما مرر الكرة إلى فهد المولد الذي سجلها في الشباك، بينما رد كارلوس إدواردو بهدف التعادل للهلال في الدقيقة 48 من عمر المباراة.
ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط، ليتزعم صدارة الدوري السعودي مؤقتًا، بينما جاء الاتحاد في المركز الثامن برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.
ابو غنى[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 6 ساعات
الهلال تعادل مع الاتحاد وليس العكس
اكشن[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 5 ساعات
ابوغنى … احسنت هذا الصحيح .. لكن الميول يعمي
ابو وليد[ عدد التعليقات: 457 ] نشر منذ 4 ساعات
ابو غنى والذكي اللي يعزز له وكأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء — ايش الفرق الهلال تعادل او الاتحاد تعادل والا نظريه جديده ممكن اذا تعادلو في النوم ياخذ الاتحاد ساعه قيلوله زياده لان الاتحاد لو يحب الشمس ما اخذ الدوري
عيسى محمد علي فرحان[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 4 ساعات
……… الحقيقة ان الهلال تعادل مع الاتحاد وخلي عندكم روح رياضية
ابو غنى[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 4 ساعات
يا حبيبي بأبو وليد ابشر على راسي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 ساعات
الأخ الكريم أبو وليد هذا عندك طال عمرك ولكن في الحقيقه عند المحرر ( وكأننا والهلال حولنا قوم جلوس حولهم هلال )
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3836 ] نشر منذ 3 ساعات
يا حَي الله أخوي ابومحمد أسفَرَت وأنوَرَت وإستَهَلَت وأمطَرَت بشوفتِك .⛈🌧🌧🌹.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18847 ] نشر منذ 3 ساعات
يا راعي الموتر دقق في عدد التعليقات
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3836 ] نشر منذ 2 ساعتين
. صحيح كلامك والله ياخيتي لست محرومه .
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جزاكِ الله كِل خير . ما إنتبَهت لعَدد التعليقات من شوقي لأبومحمد .😊😳😁.
ام البنات[ عدد التعليقات: 1317 ] نشر منذ 1 ساعة
راعي الددسن شكلك مضيع ذا مو ابو محمد الصحيح ذا واحد تاني شوف عدد التعليقات
شكل مأثره عليك القرنبع وانت تصيد ضبان في الصحاري ف مركزت زين 😭
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3836 ] نشر منذ 1 ساعة
.. يا خيي ام البنات ..
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مهما تِقولين عن حبيب قلبي الددسن .
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كــلامــك عــلى قـلبــي زي العســــل .
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اللهم بِحَق هذا اليوم أن يحفظك إنتي وبناتك وتزوجينهن وتشوفين ورعانهن .
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قــولـــــــي آمــــــــــــــين ياخيتــــــــي يا ام البنات .💐.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3836 ] نشر منذ 1 ساعة
يا خيتي ــ تصحيح ــ