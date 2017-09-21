الاتحاد يتعادل ايجابيا مع الهلال

الرياض(صدى):

اكتفى فريق الاتحاد، بالتعادل مع الهلال بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

واستطاع كهربا أن يصنع ” أسيست ” لهدف الاتحاد في الدقيقة 12، بعدما مرر الكرة إلى فهد المولد الذي سجلها في الشباك، بينما رد كارلوس إدواردو بهدف التعادل للهلال في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط، ليتزعم صدارة الدوري السعودي مؤقتًا، بينما جاء الاتحاد في المركز الثامن برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.