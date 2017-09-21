بالصور.. أمانة الحدود الشمالية تكمل أستعداداتها لليوم الوطني

خالد الضبيبي(صدى):

زيّنت أمانة الحدود الشمالية الميادين العامة والطرق الرئيسة بـ 300 علم ، كما زينت أعمدة الإنارة بحبال الزينه (LED) بالإضافة إلى توزيع هدايا عبارة عن حقائب رمزية للمواطنين والمقيمين

وقال سعادة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد أن الأمانة بدأت منذ وقت مبكر لتجهيزات للاحتفاء باليوم الوطني ، مشيراً إلى أن الأمانة وبلدياتها سخرت كافة القدرات والإمكانيات لخدمة هذه المناسبة الغالية على قلوبنا .. والتي تأتي من الواجب الوطني ضمن أهداف الأمانة الرامية إلى تعزيز المواطنة وخدمة البلاد .