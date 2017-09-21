وفاة أغنى سيدة في العالم

باريس(صدى):

توفيت، اليوم، أغنى سيدة في العالم، وريثة ” لوريال ” ، ” ليليان باتنكور ” ، عن عمر ناهز 94 عاما.

وأفادت ابنتها ” فرانسوا باتنكور ” في بيان بأن والدتها توفيت في سلام اليوم بمنزلها، في فرنسا.

واحتلت ” باتنكور ” المرتبة الرابعة عشرة في قائمة ” فوربس ” لأثرياء العالم، حيث بلغ صافي ثروتها في مارس الماضي 39.5 مليار دولار.

ونادرا ما شوهدت ” باتنكور ” بشكل عام منذ مغادرة مجلس إدارة ” لوريال ” عام 2012، ولكن اسمها ظل متصدرا العناوين الرئيسية للصحف بسبب ما أشيع عن صحتها الذهنية.