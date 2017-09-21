وفاة أغنى سيدة في العالم
توفيت، اليوم، أغنى سيدة في العالم، وريثة ” لوريال ” ، ” ليليان باتنكور ” ، عن عمر ناهز 94 عاما.
وأفادت ابنتها ” فرانسوا باتنكور ” في بيان بأن والدتها توفيت في سلام اليوم بمنزلها، في فرنسا.
واحتلت ” باتنكور ” المرتبة الرابعة عشرة في قائمة ” فوربس ” لأثرياء العالم، حيث بلغ صافي ثروتها في مارس الماضي 39.5 مليار دولار.
ونادرا ما شوهدت ” باتنكور ” بشكل عام منذ مغادرة مجلس إدارة ” لوريال ” عام 2012، ولكن اسمها ظل متصدرا العناوين الرئيسية للصحف بسبب ما أشيع عن صحتها الذهنية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 12220 ] نشر منذ 3 ساعات
بعض الناس الان بيقول
اخخخخ مالحقنا عليها قبل تموت عشان نورثها
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19566 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي مكنها جدتي؟؟
الا هي!!
لحظه آتأكد👀
الا هيه هيه😀
لاحول الله يارب😭😭😭
جااااااايكم فرنسا
لاتسووووون شي لين آجي🕺👣
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ 50 دقيقة
وين ياقرني جدتك هذي حضرميه ماتشوف اخر اسمها باتنكور
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3800 ] نشر منذ 25 دقيقة
باتنـــــــــكور .؟ أكيد حضرميه .😄.