عون: تقسيم الدول طائفيا لن يحل المشاكل بل يزيد الحروب

بيروت(صدى):

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، إن تقسيم الدول طائفيا أو إثنيا لن يحل المشاكل بل يزيد التطرف والحروب.

وأضاف عون خلال كلمة له في الأمم المتحدة أنه على المنظمة الأممية التركيز على محاربة الإرهاب فكريا، مقترحا ترشيح لبنان ليكون مركزا دائما لمنظمة أممية للحوار بين الأديان.

وأكد عون أن إسرائيل تخرق سيادة الأجواء اللبنانية بشكل دائم، مشيرا إلى أنه تم تقديم شكاوى لمجلس الأمن بسبب انتهاكاتها الدائمة دون جدوى.

وبخصوص ملف اللاجئين قال الرئيس اللبناني: ” لن نسمح بتوطين لاجئين أو نازحين في لبنان ” .

وصوت مجلس الأمن بالإجماع في وقت سابق ، اليوم الخميس، على مشروع قرار لمحاسبة داعش على الجرائم التي ارتكبها.