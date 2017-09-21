بالفيديو.. مواطن ينقذ طفلاً من الموت في حائل
تمكّن أحد المواطنين، ويُدعى خالد السويدي، من إنقاذ حياة طفل من جنسية عربية من الموت المحقق في أحد المجمعات التجارية بحائل.
وأظهرت كاميرات المراقبة قيام الطفل الصغير بالإمساك بالسلم المتحرك من أحد أطرافه، حيث تم سحبه لأعلى، الأمر الذي أثار ذعر المتواجدين، فيما تمكن المواطن من الإمساك به من أعلى السلم قبل أن يسقط على الأرض.
ولقي مقطع الفيديو للواقعة تداولا على نطاق واسع، حيث أعرب الناشطون عن تقديرهم لموقف المواطن وسرعة تحركه لإنقاذ الطفل.
alfahd42[ عدد التعليقات: 12220 ] نشر منذ 49 دقيقة
الحمدلله ربي وفقه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3782 ] نشر منذ 37 دقيقة
جزاه الله كل خـــــــــير وبارك فيه .
مغرد[ عدد التعليقات: 653 ] نشر منذ 9 دقائق
جاه الله خير بس ابو الطفل شاله بدون ما يشكر ابو شماغ احمر وهو الى مسكه