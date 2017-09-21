بالفيديو.. مواطن ينقذ طفلاً من الموت في حائل

علي العنزي(صدى):

تمكّن أحد المواطنين، ويُدعى خالد السويدي، من إنقاذ حياة طفل من جنسية عربية من الموت المحقق في أحد المجمعات التجارية بحائل.

وأظهرت كاميرات المراقبة قيام الطفل الصغير بالإمساك بالسلم المتحرك من أحد أطرافه، حيث تم سحبه لأعلى، الأمر الذي أثار ذعر المتواجدين، فيما تمكن المواطن من الإمساك به من أعلى السلم قبل أن يسقط على الأرض.

ولقي مقطع الفيديو للواقعة تداولا على نطاق واسع، حيث أعرب الناشطون عن تقديرهم لموقف المواطن وسرعة تحركه لإنقاذ الطفل.