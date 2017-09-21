بدء موسم العمرة لعام 1439.. وضيوف الرحمن يتوافدون

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الخميس)، عن بدء موسم العمرة تزامناً مع بداية السنة الهجرية الجديدة 1439هـ.

وأشارت الوزارة إلى أن ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار بدأوا التوافد على الحرمين الشريفين، ووصلت طلائع المعتمرين من مختلف دول العالم.

وأكدت وزارة الحج والعمرة استعدادها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء شعيرة العمرة؛ تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-.