جماهير الكلاسيكو يحتفلون في الجوهرة باليوم الوطني

ماجد محمد(صدى):

حرصت الجماهير المتواجدة في ملعب الجوهرة، لحضور مباراة الكلاسيكو بين فريقي الهلال والاتحاد، على التعبير عن حبهم للوطن في اليوم الوطني 87 للمملكة.

وقامت الجماهير برفع أعلام المملكة وصور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله-، وعمت مشاعر الفرح والسرور على المتواجدين، سائلين الله أن يحفظ الوطن من كل سوء.

وتقام الآن مباراة الهلال والاتحاد، على ملعب الجوهرة، في قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.