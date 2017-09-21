⁠⁠⁠⁠⁠المرصد: مقتل 20 مدنيا جراء قصف للطائرات السورية والروسية

لندن(صدى):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) بمقتل أكثر من 20 مدنيا وإصابة عشرات آخرين خلال يومين بقصف للطائرات الحربية السورية والروسية على مناطق في محافظتي إدلب وحماة.

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن – حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الخميس/ – أن الطائرات الحربية السورية والروسية واصلت غاراتها خلال يومين على المنطقتين المشمولتين باتفاق خفض التوتر ، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات.

وكان المرصد قد أعلن – في وقت سابق اليوم – مقتل 20 شخصا في قصف جوي أثناء اشتباكات بين قوات الجيش السوري ومسلحي جبهة فتح الشام (النصرة سابقا)، والتي استهدفت مناطق المعارضة في ريف إدلب.