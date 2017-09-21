باوزا يصل جدة استعدادا لتوقيع عقد تدريب الأخضر

نواف السالم(صدى):

وصل منذ قليل إلى مدينة جدة، المدير الفني الأرجنتيني، إدجاردو باوزا، الذي سيتولى قيادة المنتخب الأول السعودي، استعدادا لتوقيع عقد تدريب الأخضر بمونديال روسيا 2018.

و سيتم مساء اليوم، الخميس، عقد مؤتمر صحفي يجمع عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي، مع باوزا، بقاعة المؤتمرات في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، للحديث حول توقيع العقد والمرحلة المقبلة.

وسيقود باوزا، الجهاز الفني للأخضر في مونديال روسيا 2018، خلفا الهولندي بيرت فان مارفيك.