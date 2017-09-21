ناشئو الهلال يفوز على القادسية

نواف السالم(صدى):

فاز فريق ناشئي الهلال لكرة القدم، على ضيفه فريق ” القادسية ” ، اليوم الخميس، بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث قلب الهلال تأخره في الشوط الأول بهدفين مقابل هدف إلى فوز برباعية، تناوب على تسجيلها الرباعي (تركي المطيري، سعد الناصر، إبراهيم الجوير وسلطان عبدالرحمن)، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير تركي بن سلطان بمقر النادي، ضمن لقاءات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد السعودي لدرجة الناشين لكرة القدم.

وبهذا الفوز حصد الهلال النقاط الثلاث في وصافة الترتيب، وبفارق الأهداف عن فريق ” الأهلي ” صاحب المركز الأول، فيما حل فريق ” القادسية ” ثالثًا بدون نقاط، وبالرصيد ذاته أتى ” الرائد ” رابعًا.

يُشار إلى أن مواجهة الفريق القادمة ستكون في يوم الجمعة الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.