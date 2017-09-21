⁠⁠⁠⁠⁠انخفاض أسعار الغاز الطبيعي عقب ارتفاع المخزونات الأمريكية

واشنطن(صدى):

انخفضت أسعارالغاز الطبيعي خلال التداولات، عقب صدور بيانات حكومية أظهرت ارتفاع المخزونات الأمريكية بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من يوليو.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع المخزونات الأميركية من الغاز الطبيعي 97 مليار قدم مكعبة إلى 3.311 تريليون قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بحوالي 93 مليار قدم مكعبة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم تشرين الأول بنسبة 2.75% إلى 3.009 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في تمام الساعة 05:33 مساءً، مقارنة مع 3.029 دولار قبل صدور البيانات.