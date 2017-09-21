⁠⁠⁠⁠⁠الثقافة تكرم الفائزين في مسابقة اليوم الوطني بعسير

محمد بن طحيطح (صدى):

كرمت وزارة الثقافة والإعلام أمس، الفائزين في مسابقة اليوم الوطني الـ 87 بمنطقة عسير، والتي أشرف على تنظيمها جمعية الثقافة والفنون تحت شعار ” مواهب في حب الوطن ” ، وذلك على مسرح المكتبة العامة بأبها.

واشتملت محاور المسابقة على القصيدة الفصحى والشعر الشعبي، والقصة القصيرة، والفن التشكيلي، والأغنية الوطنية، والفلم القصير.

وأكد منسق المسابقة مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة عسير أحمد السروي حرص الوزارة على إشراك أهالي المنطقة في الفعاليات الوطنية، وتنمية مواهب الشباب، وتحفيزهم للمشاركة في مثل هذه المناسبات، والتعبير عن ما تكنه صدورهم تجاه الوطن وقيادته الرشيدة، مشيراً إلى أنه سيتم انتقال الفائزين للمشاركة في المرحلة النهائية بمدينة الرياض.