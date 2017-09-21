⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. أمير القصيم يزور عددا من المولات في أول أيام التوطين

سالم المطيري(صدى):

زار أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، اليوم (الخميس)، عدة مراكز تجارية مغلقة ” مولات ” بالمنطقة في أول أيام تطبيق قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدخولها حيز التوطين.

وأعرب أمير المنطقة، خلال جولاته الميدانية، عن سعادته بتطبيق القرار قائلًا: ” كسبنا التحدي واليوم هو أحد أيام النجاح لما رأيناه من تمكين أبناء الوطن من رزق الوطن ” .

يأتي ذلك بعد قرار أصدره وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، فبراير الماضي، بقصر العمل في مولات القصيم على السعوديين من الجنسين، حيث يوفر هذا القرار نحو 4 آلاف فرصة عمل بالمنطقة.

كما نوّهت الوزارة بأن من يخالف هذا القرار من أصحاب المولات، قد يتعرض لغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.