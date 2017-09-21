تونس تدرس عرض مواجهة الأخضر

ماجد محمد(صدى):

تدرس الجامعة التونسية لكرة القدم العرض الذي تلقته من الاتحاد السعودي للمشاركة في الدورة الدولية بالمملكة في إطار البرنامج التحضيري لمونديال روسيا 2018 الذي ضمن فيه المنتخب الأخضر تأهله بينما ينتظر المنتخب التونسي نتيجة لقاءين ضد غينيا وليبيا.

وجاء قرار مشاركة ” نسور قرطاج ” في الدورة الدولية للمنتخب ” الأخضر ” رهن ترشحه حسب ما يدور في كواليس الجامعة التونسية.

من جهة أخرى وافقت السلطات الأمنية التونسية على طلب إدارتي الترجي الرياضي والإفريقي وتمكين كل منهما توزيع 45 ألف تذكرة في مباراتيهما بدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، ومن المقرر أن تخصص إدارة الترجي 40 ألف تذكرة لجماهيرها وخمسة آلاف تذكرة لجماهير الأهلي المصري في لقاء إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت على ملعب رادس بعدما انتهى لقاء الذهاب على ملعب برج العرب بالتعادل 2-2.