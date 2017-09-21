أتلتيكو مدريد يقترب من شراء نجم تشيلسي

نواف السالم(صدى):

توصل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، إلى اتفاق مبدئي على شراء المهاجم دييجو كوستا نجم فريق تشيلسي الإنجليزي.

وأكد أتلتيكو في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن إدارة تشيلسي منحت الضوء الأخضر لكوستا للسفر إلى أسبانيا من أجل الخضوع للفحوصات الطبية، ووضع اللمسات الأخيرة على انتقاله رسميا لأتلتيكو ” خلال الأيام القليلة المقبلة ” .

أوضح البيان ” إن مسؤولي أتلتيكو مدريد وتشيلسي توصلوا لاتفاق مبدئي على انتقال كوستا، والاتفاق مازال معلقا في انتظار إضفاء الطابع الرسمي على التعاقد بين أتلتيكو والمهاجم الدولي الأسباني ” .

وجاء قرار فيفا بحرمان نادي اتلتيكو من إبرام تعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وحتى عام 2018 بسبب مخالفات في ضم لاعبين دون السن القانونية.