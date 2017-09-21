⁠⁠⁠⁠⁠طلاب وطالبات الباحة يحتفلون باليوم الوطني 87

إبراهيم الزهراني(صدى):

عمت مظاهر الفرح والسرور طلاب وطالبات أكثر من 600 مدرسة بمنطقة الباحة ابتهاجاً باليوم الوطني87 لتوحيد المملكة.

وفعلت جميع مكاتب التعليم في محافظات المنطقة هذه المناسبة في جميع مدارسها بما يظهر حب وإخلاص أبناء وبنات المنطقة لوطنهم وقادتهم، حيث تنوعت الفعاليات المنفذة في المدارس لتشمل زيارات متعددة للمرافق الحكومية بصحبة معلميهم وذلك لتقديم الورود والهدايا التذكارية.

واشتملت البرامج على إطلاق البالونات وتوزيع الورود والهدايا في الشوارع والميادين الرئيسة في المحافظات، فيما زينت جميع المدارس بالون الأخضر وتوشح طلابها الأعلام وصور القادة على صدورهم، كما ازدانت شوارع وميادين ومدارس منطقة الباحة باللوحات والأعلام الوطنية احتفاء بذكرى توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله، التي تعبر عن فرحة أبناء وبنات المنطقة بهذه الذكرى.

ووقف المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش، على تنفيذ الفعاليات في ابتدائية الربوة في محافظة العقيق، حيث التقى أبنائه الطلاب، وهنأهم بهذه المناسبة، معرباً عن شكره لهم على تنفيذ بعض الفعاليات.

من جانب آخر استقبل مخايش في مكتبه عدداً من طلاب المدارس الذين توشحوا بالأعلام والشعارات الخضراء التي تحمل حب الوطن والقيادة، حيث قدموا لتهنئة لمدير التعليم بهذه المناسبة وألقوا أمامه بعض القصائد الوطنية.

ووجه المدير العام للتعليم بالمنطقة القيادات التربوية وعموم المشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالقيام بزيارات ميدانية لجميع مدارس المنطقة لمتابعة فعاليات اليوم الوطني 87،، وذلك لما تمثله هذه المناسبة من أهمية الانتماء للوطن والحفاظ على ممتلكاته والذود عنه والولاء للمليك والوطن، وغرس معاني الوطنية في نفوس النشء ليصبحوا أفرادا صالحين في مجتمعهم، مؤكدا ضرورة تنوع البرامج والأنشطة المعدة للاحتفاء بهذه المناسبة، حاثاً على إشراك الطلاب الطالبات في المراحل الدراسية في الفعاليات للتعريف بمنجزات الوطن ومراحله التنموية لما تمثله هذه المناسبة العزيزة لوطننا الغالي من مكانة في نفوسنا كونها ترمز للتطور والتوحيد لهذا الكيان الشامخ بكل مقوماته ومعطياته الرائعة.