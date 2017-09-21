بالفيديو والصور.. حطام منزل ترامب بعد دمار إعصار إيرما
تسبب إعصار إيرما في دمار كبير بأجزاء من منزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في جزيرة سانت مارتين بمنطقة الكاريبي، والذي تقدر قيمته بـ 16.5 مليون دولار .
وذكرت مصادر إن الصور التي يكشف عنها للمرة الأولى أظهرت دمارًا واسعًا بالمنزل الفخم للرئيس الأمريكي، والذي يطل على البحر في جزيرة سانت مارتين التابعة لفرنسا بمنطقة الكاريبي .
وأظهرت الصور سقوط بعض الأشجار والنخيل، كما سقط سقف أحد المباني وتحطمت بعض الأبواب والشبابيك، إلى جانب تلوث مسابح المنزل الموزعة على مساحة خمسة أفدنة.
وكان ترامب قد وصف المنزل بأنه ” واحدة من أعظم القصور في العالم ” ، ويشمل القصر حمامات سباحة فخمة ونوافير مياه وأسقفاً مبلطة بأفخر أنواع الأحجار، و11 غرفة نوم فاخرة.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 2 ساعتين
ترامب اخر همه كرئيس دولة لو صار ازود من كذا ولا يفكر يغرف غرف اموال وكل شيء تحت ايده اهم شيء بنته وعياله ومن بعده الطوفان ماهو مواطن عادي المسكين
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 698 ] نشر منذ 2 ساعتين
تحياتي أبو بدر ترامب فعلا اخر همه منصب رئيس دولة “مبدأ أنا ومن بعدى الطوفان ” حتى مبدأ “أمريكا أولا” لا ينفع بالتهديد والوعيد والخروج من الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها أمريكا من عقود بواسطة رؤساء سابقين للولايات المتحدة الامريكية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13030 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا ما هو قصر هذا مجمع سكني يا ترامب
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1989 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله ان الاعصار لا يفرق بين الاعراق والاجناس والغني والفقير الا اذا شاء الله وما قدر فعل , والحقيقة لن اشعر بالاسى تجاه هذا فلديه من المال مايغطي وجه الشمس