بالفيديو والصور.. حطام منزل ترامب بعد دمار إعصار إيرما

واشنطن(صدى):

تسبب إعصار إيرما في دمار كبير بأجزاء من منزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في جزيرة سانت مارتين بمنطقة الكاريبي، والذي تقدر قيمته بـ 16.5 مليون دولار .

وذكرت مصادر إن الصور التي يكشف عنها للمرة الأولى أظهرت دمارًا واسعًا بالمنزل الفخم للرئيس الأمريكي، والذي يطل على البحر في جزيرة سانت مارتين التابعة لفرنسا بمنطقة الكاريبي .

وأظهرت الصور سقوط بعض الأشجار والنخيل، كما سقط سقف أحد المباني وتحطمت بعض الأبواب والشبابيك، إلى جانب تلوث مسابح المنزل الموزعة على مساحة خمسة أفدنة.

وكان ترامب قد وصف المنزل بأنه ” واحدة من أعظم القصور في العالم ” ، ويشمل القصر حمامات سباحة فخمة ونوافير مياه وأسقفاً مبلطة بأفخر أنواع الأحجار، و11 غرفة نوم فاخرة.