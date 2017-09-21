⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. مقارنة بين جينيسيس G70 ومنافسيها الأوروبيين

سول(صدى):

كانت جينيسيس لديها سيارتي سيدان أكبر حجمًا، وهما G90 وG80، ولاستمرار مخططاتها في النمو بسوق السيارات الفاخرة، كشفت رسميًا عن G70 الجديدة والتي تأخذ العلامة الكورية إلى منافسة صعبة بقطاع السيدان سبورت متوسط الحجم، ما يعني نزولها على الساحة لمنافسة بي إم دبليو الفئة الثالثة ومرسيدس بنز C-Class وأودي A4 وألفا روميو جوليا.

السؤال الآن، كيف تصمد الوافدة الجديدة في المنافسة أمام الأوروبيين؟ – دعونا نلقي نظرة فاحصة

التصميم

جينيسيس G70 هي سيدان أنيقة للغاية بالرغم من أنها تتشابه مع أشقاءها G90 وG80 من ناحية تصميم المقدمة، مع حصولها على لغة تصميم رياضية بانبعاجات وخطوط منسابة عليها، أي شيء يذكرنا قليلاً بالإنفينيتي خاصة في الجوانب بخطوط جسدها المُنحنية ولمساتها الكرومية، أما في خلفها فهي خليط بين بي إم دبليو الفئة الثانية ومرسيدس بنز E-Class.

أودي A4 وبي إم دبليو الفئة الثالثة تذكّرانا كثيرًا بأجيالهما السابقة، ومن ناحية A4 فجسدها يبدو مُنزويًا وعدوانيًّا بخطوطه المُستقيمة حول جسده، بينما ألفا روميو ومرسيدس نمط الشخصية فيهما سلس إلى حد ما ولا يبدو معقّدًا، أما الفئة الثالثة فهي أكثرهم بساطة بشبكة الكُلى الأمامية الكلاسيكية خاصّتها.

في داخلها، تبدو جينيسيس G70 مقترضة لبعض سِمات تصميم منافسيها الألمان ويتبين ذلك في شاشتها اللمسية قياس 8 إنش المتموضعة بمركز لوحة القيادة، وتقول العلامة الكورية أن المقصورة فيها مواد عالية الجودة ولمسات ألومنيومية وفرش نابّا الفاخر الذي يكسو المقاعد وألواح الأبواب.

وصحيح أن كل ذلك واعد للغاية إلا أنها لا يمكنها وببساطة أن تتفوق على منافسيها الألمان، فمقصورة C-Class مذهلة في فخامتها، بينما A4 متفوقة بمراحل في تقنياتها.

الأبعاد

من ناحية الأبعاد، فجينسيس G70 ممتازة، فهي تتعدى الفئة الثالثة في الطول مع تخلُّفها عن أودي A4 ببضعة سنتيمترات، ومن ناحية قاعدة العجلات فهي الأطول مع تخلُّفها عن مرسيدس بنز C-Class بقدر 1.5 سنتيمتر.

بالنسبة للوزن، فجينيسيس لم تُصدر أرقامه بعد ولكن أرقام تسارعها تدلُّ على أنها بحدود 1600 كيلوجرام، وهو رقم ليس بالسيء نظرًا لكون منصتها مقواة بالفولاذ عالي الصلابة.

مولدات الطاقة

كما هو معتاد في قطاع السيدان سبورت متوسط الحجم، فالـ G70 لديها محرك تيربو 2 لتر 4 سلندر قوة 248 حصان و260 رطل-قدم من عزم الدوران ومع حزمة سبورت ترتفع إلى 251 حصان، وهو ما يجعلها تتسارع من الصفر وحتى 60 ميل (96.5 كيلومتر) خلال 5.7 ثانية، ما يعني أنها لا تتفوق على أيّ من منافسيها سوى C300، وهي تظل متوسطة بين ألفا روميو جوليا ذات قوة 280 حصان ومرسيدس بنز C300 ذات قوة 241 حصان.

بالطبع، ما يهمنا هو محرك التيربو 3.3 لتر 6 سلندر الذي تحظى به G70 سبورت الأكثر قوة، والذي يولّد فيها 365 حصان و376 رطل-قدم من عزم الدوران، وبغض النظر عن ألفا روميو جوليا، فإنّ تسارع 0-60 ميل خلال 4.7 ثانية هو رقم معقول للغاية للفاخرة الكورية، بالرغم من أنّ C43 تؤدي هذه المهمة خلال 4.1 ثانية – بكل الأحوال دعونا نلقي نظرة على المقارنة بين محركات الـ 6 سلندر.

نحن لم ننسى الجوليا، فصحيح أنها تقدم بمحرك 2.9 لتر 6 سلندر، إلا أنه تيربو مزدوج وهو لنسخة جوليا كوادريفوجليو وقوته 505 حصان، ومع سعر يبدأ من 74,000$ (277,500 ريال) فالمنافسة لن تكون عادلة لأن الألفا روميو هُنا مختلفة تمامًا عن منافسيها ذوي الـ 6 سلندر.

التقنيات

ستحظى G70 بتقنيات فاخرة مثل شاشة لمسية 8 إنش تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو ومنصة كاكاو للذكاء الاصطناعي تساعد العملاء على أداء المهام عبر التحكم الصوتي، نظام صوتي مُحيطي بـ 15 سماعة، كما ستكون هنالك أنظمة مساعدة للسائق مثل تنبيه الصدام الأمامي مساعد القيادة على الطرق السريعة، ومع صلابة السيارة وانسيابيتها، تأمل جينيسيس أن تحقق G70 أعلى معدلات السلامة من المنظمات العالمية كالتي حصلت عليها أودي A4 وبي إم دبليو الفئة الثالثة.

أما بالنسبة للترفيه، فـ G70 لديها منافسة صعبة للغاية، حيث لدى A4 قُمرة قيادة أود الافتراضية والتي تتجسد على عدادات القياسات الـ 12.3 إنش وأثناء جلوس السائق خلف المقود بإمكانه رؤية التطبيقات مثل Google Earth والمعلومات المختلفة.

لدى جينيسيس G70 مقبض دوّار للتحكم في شاشة الترفيه المركزية وذلك إلى جانب القدرة على إمكانية التحكم بها باللمس، إلا أن الفئة الثالثة وA4 وC-Class يقدمون مقابضًا أكثر تقدّمًا كما يمكن لشاشاتهم اللمسية أن يُكتب عليها.

ديناميات القيادة

لدى G70 سبورت نظام تعليق هوائي قابل للتهيئة، قفل تفاضلي خلفي، نظام توجيه متغيّر، عزم دوران يُوزّع حسب ما تتطلبه كل عجلة على حدة، نظام إطلاق للحفاظ على ثبات السيارة أثناء انطلاقه، كل ذلك سيجعل تجربة قيادة السيارة ممتعة للغاية إلا أنه ليس معروفًا إذا ما كانت هذه الخيارات متاحة كذلك في نسخة المحرك 2 لتر التيربو، بالإضافة إلى ذلك فهي متاحة بنظام دفع رباعي وآخر خلفي تمامًا مثل منافسيها، وتستثنى أودي A4 من ذلك فهي متاحة بنظام دفع رباعي وآخر أمامي.

من المقرر طرح جينيسيس G70 بالأسواق في منتصف 2018 بسعر تنافسي لجذب العملاء إليها نتوقع أن يبدأ من 200,000 ريال، لننتظر إذًا وصولها للأسواق ولنرى بأنفسنا إذا ما كانت قادرة على الصمود في المنافسة أم لا.