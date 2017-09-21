سقوط ثلاثة مقذوفات على قرية جبلية في العارضة
أوضح مصدر رسمي بقيادة التحالف أنه وفي تمام الساعة العاشرة وعشرون دقيقة سقطت ثلاثة مقذوفات من نوع كاتيوشا على قرية الجبانية في محافظة العارضة في منطقة جازان وقد سقط أحد المقذوفات على مدرسة إبتدائية نتج عنه تلفيات في المبنى، بينما سقط اثنان منها على منطقة سكنية نتج عنها تلفيات في الممتلكات ولم ينتج خسائر في الأرواح ولا إصابات ولله الحمد .
وأكد المصدر أن اطلاق المقذوفات كان من قبل مليشيات الحوثي المسلحة ومن داخل الأراضي اليمنية وفي انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني الذي يحرم استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 940 ] نشر منذ 16 دقيقة
اول حل عاجل يجب على الداخلية منع جميع اليمنيين من دخول المناطق الحدودية جازان وعسير ونجران
لنضمن عدم تواجد الخونة منهم بالقرى الحدودية وإرسال إحداثيات المواقع الهامة
اي كثيرة التجمعات كالمدارس والمساجد والمستشفيات والأسواق القريبة ومحطات الوقود
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 940 ] نشر منذ 13 دقيقة
فكم من منشأة قصفت بأحداثيات ارسلت من خونة ومخابرات الجيش لديها الدليل الأكيد
يجب التصرف فنحن في حرب وبايع وطنة كيف نأمن ابن عمة