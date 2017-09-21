⁠⁠⁠⁠⁠أمن النقيع يطيح بشابين قاما بإطلاق النار على لوحات إرشادية وتعريفية في بيشة

محمد بن طحيطح (صدى):

تمكنت شرطة النقيع شمال محافظة بيشة من الإطاحة بشابين قاما بإطلاق النار على لوحات إرشادية وتعريفية لمركز النقيع، وتوثيق فعلتهما عبر برنامج ” سناب شات ” .

وأوضحت المصادر أن أفراد مخفر النقيع شمال محافظة بيشة وبقيادة مدير المخفر الرقيب أول رافع الشهري ورئيس وحدة التحريات والبحث الجنائي الرقيب فايز العتيبي تمكنوا من الإطاحة بشابين ظهرا في مقطع سناب شات وهما يوثقان قيامهما بالتباهي بحمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية على لوحات إرشادية وتعريفية ، وضعتها البلدية ، ونشر عملية إطلاق النار في السناب شات مشيرةً إلي أنه وتم تحويلهما إلى جهة الاختصاص لإجراء وإكمال اللازم بحقهما .