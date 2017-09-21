⁠⁠⁠⁠⁠3 ملايين ريال تحملها سائق شاحنة لتحطيمه جسر مشاة في جدة

نايف السالم(صدى):

ذكرت مصادر إن أمانة جدة حملت سائق الشاحنة الذي تسبب في إحداث تلفيات كبيرة بجسر المشاة بطريق جدة-المدينة، تكلفة إصلاح وإعادة تركيب الجسر من جديد، والتي قدرت بمبلغ 3 ملايين ريال.

وقالت الأمانة أنها ستقوم بإغلاق طريق المدينة بالاتجاهين غداً الجمعة ولمدة 14 ساعة لأجل تركيب الجسر أمام سوق المساعدية، مطالبة سالكي الطريق لاتباع مسار التحويلات المؤقتة.

وكانت شاحنة ” قلاب ” اصطدمت بالجسر بعد أن ترك سائقها صندوقها الخلفي مرفوعاً، ما أدى للاصطدام بالجسر وإحداث تلفيات كبيرة به استدعت إزالته.