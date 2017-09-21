خلل هرمونات الجسم وراء شكوى النساء من تورم الأصابع

باريس(صدى):

أرجع الطبيب الفرنسي ” مارك بيريه ” ، المتخصص في العظام والطب التجانسي والعلاج بالنباتات الطبيعية، في جامعة (نانت) الفرنسية، السبب وراء معاناة 70% من السيدات من ثقل في السيقان والشد العضلي والتنميل والاستسقاء الموضعي في فصل الصيف، إلى ارتفاع درجة حرارة الجو وعدم الانتظام في عمل الهرمونات في الجسم، وارتفاع حرارة الأرض وتراجع كفاءة عمل الدورة الدموية.

وأوضح الطبيب أن العلاج بالطب التجانسي لهذه الحالة، خاصة الأوردة، يتلخص في أخذ قرص من عقار ” فيبورا ” في الصباح وآخر في المساء لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 30 يوما.

أما بالنسبة للعلاج بالنباتات الطبيعية، فقد أوضح بيريه أن الكستناء (أبو فروة) الهندي من أفضل علاجات الأوردة، إلى جانب الحصول على عنصري المنجانيز والكوبالت لعلاج الأوردة الدموية، موضحا أن هذه العناصر يتم الحصول عليها في صورة حقن في الصباح.

وأخيرًا، نصح الطبيب الفرنسي باستخدام زيت النعناع في تدليك الساقين والركبة مع الضغط بأطراف الأصابع أثناء التدليك لتحسين وظائف الدورة الدموية في السيقان.