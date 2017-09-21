غرامة 168 ألف ريال لسيدة أعمال لتهريبها قارئ قرآن
غرمت اللجنة الجمركية الابتدائية بمنفذ البطحاء الحدودي مع دولة الإمارات العربية المتحدة غيابياً سيدة أعمال من المملكة تعمل في مجال التجارة بمبلغ 168 ألف ريال، حيث ضبط مفتشو الجمارك شحنةً مكونة من عدد (100) كرتون (قارئ قرآن) غير مصرحة ومخالفة في المملكة.
وكشف مصدر مسؤول باللجنة الابتدائية عن تغيب سيدة الأعمال عن الحضور لجلسات اللجنة الابتدائية؛ مما دعا باللجنة لإصدار حكم ابتدائي بالشروع بالتهرب الجمركي على سيدة الأعمال.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 940 ] نشر منذ 52 دقيقة
ونت سيدة ذي حركاتك
اجل وش بيسوون السادة المبجلون بيهربون موظف الجمارك بنفسة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13027 ] نشر منذ 26 دقيقة
كيف يعني قارىء قرآن ؟ رجال حاطته في كرتون والا اشرطه او سيدي