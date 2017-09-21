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غرامة 168 ألف ريال لسيدة أعمال لتهريبها قارئ قرآن

غرامة 168 ألف ريال لسيدة أعمال لتهريبها قارئ قرآن
خالد الضبيبي(صدى):

غرمت اللجنة الجمركية الابتدائية بمنفذ البطحاء الحدودي مع دولة الإمارات العربية المتحدة غيابياً سيدة أعمال من المملكة تعمل في مجال التجارة بمبلغ 168 ألف ريال، حيث ضبط مفتشو الجمارك شحنةً مكونة من عدد (100) كرتون (قارئ قرآن) غير مصرحة ومخالفة في المملكة.
وكشف مصدر مسؤول باللجنة الابتدائية عن تغيب سيدة الأعمال عن الحضور لجلسات اللجنة الابتدائية؛ مما دعا باللجنة لإصدار حكم ابتدائي بالشروع بالتهرب الجمركي على سيدة الأعمال.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 940 ] نشر منذ 52 دقيقة

ونت سيدة ذي حركاتك
اجل وش بيسوون السادة المبجلون بيهربون موظف الجمارك بنفسة

[ عدد التعليقات: 13027 ] نشر منذ 26 دقيقة

كيف يعني قارىء قرآن ؟ رجال حاطته في كرتون والا اشرطه او سيدي

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