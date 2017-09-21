وزارة التعليم تسحب نسخ مغلوطة لأحد المقررات.. والوزير : نأسف للخطأ
أبدى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم الخميس، أسفه على الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في أحد المقررات.
وقال العيسى في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر “: “ تأسف وزارة التعليم على الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مقرر الدراسات الاجتماعيات والوطنية ”.
وأضاف وزير التعليم: ” بدأت الوزارة بطباعة نسخة مصححة من المقرر وسحب النسخ السابقة، وشكلت لجنة قانونية لتحديد مصدر الخطأ واتخاذ الإجراء المناسب حياله ”.
رااايق[ عدد التعليقات: 2698 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب .. هههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18811 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18811 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ههه
عزوبي[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 25 دقيقة
يعني انت لاتعترف بميثاق الامم المتحدة ….
!?!?!!!….
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 937 ] نشر منذ 20 دقيقة
المدارس شغالة ونتم نسحب ونغير ونحقق
اقول خذها نصيحة دحدر بالسروريين والإخونجية قبل يدحدروبك انت حاشيتك
الخزعي / سكاكا الجوف[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 16 دقيقة
الطلاب لهم مايقاب ٤ شهور في اجازة يعني طول هالفترة ما امداكم ياسعادة الوزير تدققون مقررات طلابكم وتصححون اخطائكم خلال هذه الفترة الطويله..؟؟ اخطاء شائعة لم تكن في المقررات السابقة بهذه البشاعة وكأنكم لم تقوموا بإصدار تلك النسخ الا قبل بداية الدراس بيوم او يومين ، وحكومتنا ماقصرت في تسهيل جميع السبل في مجال التعليم ولذلك يجب ان يحاسب المقصر مهما كان منصبه والاعتذار ليس حلاً اذا تكرر الخطأ..!!