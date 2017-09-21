وزارة التعليم تسحب نسخ مغلوطة لأحد المقررات.. والوزير : نأسف للخطأ

طلال الغامدي(صدى):

أبدى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم الخميس، أسفه على الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في أحد المقررات.

وقال العيسى في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر “: “ تأسف وزارة التعليم على الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مقرر الدراسات الاجتماعيات والوطنية ”.

وأضاف وزير التعليم: ” بدأت الوزارة بطباعة نسخة مصححة من المقرر وسحب النسخ السابقة، وشكلت لجنة قانونية لتحديد مصدر الخطأ واتخاذ الإجراء المناسب حياله ”.