دليلاً إرشادياً لقرار توطين ” المولات ” المغلقة بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، دليلاً إرشادياً وتعريفياً للمواطنين والمواطنات بشأن قرار توطين المراكز التجارية المغلقة ” المولات ” في منطقة القصيم.

ويتضمن الدليل الإرشادي، شرحاً لأوجه الدعم التمويلية والتدريبية المنتهية بالتوظيف؛ فضلاً عن استعراض المهام والمسؤوليات المنوطة بالجهات الشريكة التابعة لمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية، وأدوارها في دعم تطبيق قرار قصر العمل في المراكز التجارية على المواطنيين والمواطنات.

كما قدّم الدليل الإرشادي، توضيحاً عن الخدمات المساندة، التي تتضمن مشروع نقل المرأة العاملة.