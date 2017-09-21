أكورا TLX 2018.. مزيج بين الفخامة والمظهر الرياضي

عادل الحربي(صدى):

حصلت سيارة أكورا سيدان التي أطلقتها شركة هوندا في منتصف الثمانينيات على الكثير من التحسينات على مر الزمن التي طالت محرك السيارة أو مظهرها الخارجي، ولكن ستتميز أكورا TLX في عام 2018 بمزجها لفخامة السيدان مع المظهر الرياضي الجديد للسيارة الذي يعكس اتجاه التصاميم الجديدة للعلامة التجارية.

تم إعادة تصميم الواجهة الأمامية للسيارة لتشتمل على غطاء السيارة المنحوت بشكل حاد وينتهي في المقدمة بفتحة تهوية مركزية واسعة سوداء تحيط بها أضواء ليد الضباب المستديرة، كما أعيد تصميم المصدات الأمامية والخلفية بأسلوب رياضي مذهل، وتتكون المصابيح الأمامية من خمسة أضواء تعمل بتقنية الليد لتكمل التصميم الرياضي الجديد.

وتتميز السيارة أيضاً بنافذة خلفية بتصميم جديد ومقاعد جلدية فاخرة داخل المقصورة الرحبة المزودة بأحدث تقنيات التكنولوجيا. تأتي السيارة ذات الدفع الأمامي أو الكلي بعجلات من قياس 19 إنش.

ومن الداخل، تأتي السيارة بمقاعد أمامية أكثر قوة وعجلة قيادة ذات ثقب سميك وأضواء بارزة في شاشة العدادات، وتقليم داخلي من الألمنيوم المصقول ومسند للقدمين من الفولاذ المقاوم للصدأ. بالإضافة إلى نظام توجيه الطاقة الكهربائية ونظام SH-AWD لتحكم والسيطرة على السيارة. وزودت السيارة بحزمة من التقنيات الحديثة منها وسادة الشحن اللاسلكية وأنابيب الإضاءة المحيطة ونظام التكييف للمقاعد الأمامية.

يرفع نظام SH-AWD الذي يعتبر النظام الأكثر تطوراً لعزم الدوران، من نوعية القيادة ويعزز التحكم بالسيارة عند المنعطفات وفي أحوال الطقس المختلفة من خلال التوزيع الديناميكي لعزم الدوران المحرك لجميع العجلات الأربع. وتأتي السيارة بمحرك من أربع إسطوانات بسعة 3.5 ليتر وقوة 206 حصاناً، ومحرك من خمس إسطوانات بسعة 3.5 ليتر بقوة 290 حصاناً.