بالصور.. مقتل 3 وإصابة 23 آخرين في محاولة اغتيال وزير هندي

نيودلهي(صدى):

أعلنت الشرطة الهندية أن 3 مدنيين قتلوا، وأصيب 23 آخرون، بعد أن ألقى من يعتقد أنهم متمردين قنبلة يدوية على موكب وزير فى الحكومة المحلية فى الشطر الهندى من إقليم كشمير.

وأضافت الشرطة أن الهجوم وقع في منطقة ترال جنوبي الإقليم، حيث قتل 3 من المارة وجرح 20 آخرين.

وقالت الشرطة إن 8 جنود من القوات شبه العسكرية و4 من رجال الشرطة ومهندس حكومى أصيبوا أيضا، فيما نجا الوزير دون أن يصاب بأذى.

ولم تعلن أى ” مجموعة متمردة ” تقاتل ضد الحكم الهندي مسؤوليتها عن الهجوم، وفق ما أوردت ” أسوشيتد برس ” .

وينقسم إقليم كشمير بين الهند وباكستان، وتطالب ” الجماعات المتمردة ” بأن تكون كشمير موحدة تحت الحكم الباكستاني أو دولة مستقلة.

