بالصور.. مدرسة الأساملة الابتدائية تحتفل باليوم الوطني

أحمد مسملي(صدى):

احتفلت مدرسة الأساملة الابتدائية باليوم الوطني السابع والثمانون اليوم الخميس الموافق 1/1/1439 ، بحضور مساعد مدير التعليم بجازان للشؤون التعليمية ياسر دويري ورئيس وحدة النشاط الطلابي بمكتب أبوعريش محمد علي مسملي ومتابعة مدير المدرسة عبدالرحمن مسملي ونخبة من أولياء أمور الطلاب وكافة منسوبي المدرسة تحتفي باليوم الوطني وسط ابتهاج كبير وفرحه غامره.

وزينت المدرسة بالأعلام الخضراء والأعمال الفنية واليدوية التي تخدم هذه المناسبة الغالية وتعزز قيم الانتماء والمواطنه لهذا الوطن الغالي، وقد ارتدى المعلمين والطلاب وتزينوا بالأوشحة الخضراء حاملين راية التوحيد.

وافتتح الحفل بالسلام الملكي وبعدها بداء الحفل الخطابي بالذكر الحكيم وقصيده بهذه المناسبة ثم عرض مرئي وبعد ذلك كلمة ضيوف الحفل، كما اشتمل الحفل على عدد من الأنشطة والفعاليات الصور وعبارات الوفاء والولاء للمليك والوطن دام عزك ياوطن.

