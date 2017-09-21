5 نصائح يجب اتباعها عند تسخين الطعام في الميكرويف

متابعات(صدى):

يضطرّ عدد كبير من الأشخاص خصوصاً الموظفين إلى تسخين الطعام في الميكرويف، ويمكن ألا يكون ذلك تجربة جيّدة في حال لم تتبعوا النصائح التالية التي نقدّمها لكم:

1- لا تنسوا المياه يوجد أنواع قليلة من الأطعمة التي يتمّ تسخينها بدون إضافة المياه إليها إلّأ أن الباستا والأرز والحبوب والخضروات، تمتص السوائل السطحية عندما تبرّد في الثلاجة ولتسخينها يجب الحرص على ترطيبها. من هنا عليكم إضافة كمية معينة من الماء إليها تجنباً للبخار الذي يسحبه الميكرويف.

2- أين الغطاء؟ عند إعادة تسخين الطعام، عليكم تغطيته خلال النصف الأول من وقت التسخين. هذا يسمح للفرن بتسخين علبة السيراميك أو الزجاج التي تحفظ الطعام. بمجرد أن تصلوا الى نصف وقت التسخين، يمكنكم إزالة الغطاء والسماح للحرارة أن توزّع بشكل متساوي.

3- أضيفوا بعض المنكهات لجعل الطعام شهياً بعد تسخينه في الميكرويف، أضيفوا عصير الليمون، ملعقة من الصلصة، جبنة الشيدر، صلصة الشواء، البقدونس المفروم أو بعض الثوم. سوف تتفاجئون بالطعم اللذيذ الذي تضيفه هذه المنكهات إلى الطعم المسخّن في الميكرويف.

4- تناولوا الطعام المسخّن على الفور لا تنتظروا أبداً حتى يبرد الطعام المسخّن في الميكرويف قبل أن تتناولوه. ومن المفضّل ألا تعيدوا تسخين الطعام أكثر من مرّة، فذلك سيزيل الطعم الحقيقي والنكهات.

5- اعتمدوا التوقيت المناسب غالباً ما يُكتب على الميكرويف بعد التعليمات الاساسية المرتبطة بالتوقيت، أو تكون مطبوعة على ورقة أي كم دقيقة يجب تسخين اللحوم، الحبوب، المعكرونة.. ومن المفضّل التقيد بهذه التعليمات لكي يحافظ الطعام على نكهته.