عالم أبحاث يكشف أسباب الإصابة بالسكر

أماني الغامدي(صدى):

قال الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، إن شرب اللبن مع الوجبات لا يسبب السكر.

وأضاف الخضيري خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الخميس، أن الذي يسبب السكر هو الكسل والخمول والنوم بعد وجبة ثقيلة.

وتابع: اذا اضطررت للأكل قبل النوم فليكن خفيف،ومارس المشي.