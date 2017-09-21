عالم أبحاث يكشف أسباب الإصابة بالسكر
قال الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، إن شرب اللبن مع الوجبات لا يسبب السكر.
وأضاف الخضيري خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الخميس، أن الذي يسبب السكر هو الكسل والخمول والنوم بعد وجبة ثقيلة.
وتابع: اذا اضطررت للأكل قبل النوم فليكن خفيف،ومارس المشي.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18818 ] نشر منذ 6 ساعات
حلوا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18818 ] نشر منذ 6 ساعات
يعني لاتخلون البن ينقطع من البيت
alfahd42[ عدد التعليقات: 12220 ] نشر منذ 1 ساعة
صدقت يا دكتور
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1023 ] نشر منذ 59 دقيقة
يمكن
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14516 ] نشر منذ 48 دقيقة
صادق والله بعضهم يعبي كرشه وبعد دقايق يروح ينام لا رياضه ولا مشي ع الأقل !