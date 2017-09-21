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عالم أبحاث يكشف أسباب الإصابة بالسكر

عالم أبحاث يكشف أسباب الإصابة بالسكر
أماني الغامدي(صدى):

قال الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، إن شرب اللبن مع الوجبات لا يسبب السكر.

وأضاف الخضيري خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الخميس، أن الذي يسبب السكر هو الكسل والخمول والنوم بعد وجبة ثقيلة.

وتابع: اذا اضطررت للأكل قبل النوم فليكن خفيف،ومارس المشي.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12220 ] نشر منذ 1 ساعة

صدقت يا دكتور

[ عدد التعليقات: 14516 ] نشر منذ 48 دقيقة

صادق والله بعضهم يعبي كرشه وبعد دقايق يروح ينام لا رياضه ولا مشي ع الأقل !

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