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بالفيديو.. شاب كوري يتحول إلى ملكة جمال

بالفيديو.. شاب كوري يتحول إلى ملكة جمال
سول(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب كوري تحول إلى ملكة جمال من خلال وضع مكياج عروسة كامل.
وكشف المقطع المتداول لحظة تحول الشاب أثناء وضع المكياج الكامل، وارتداء فستان سهرة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 1 ساعة

استغفر الله يارب لاتعاقبنااااا بس الصدق طالع شكله احلا من كثير من البنات اثر المكياااااج غش تجاري

[ عدد التعليقات: 5533 ] نشر منذ 46 دقيقة

اي ملكة جمال الله يديم النعمة يمكن سحر الذكور بجماله ✌🏻✌🏻😉😉😉

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