نشر : منذ 3 ساعات 2٬195 4 منوعات بالفيديو.. شاب كوري يتحول إلى ملكة جمال سول(صدى): تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب كوري تحول إلى ملكة جمال من خلال وضع مكياج عروسة كامل. وكشف المقطع المتداول لحظة تحول الشاب أثناء وضع المكياج الكامل، وارتداء فستان سهرة. الوسوم:الاجتماعي, التواصل, المكياج, كوري, ملكة جمال
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 417 ] نشر منذ 3 ساعات
المكياج وما يسوي نحت وجه نحت والشعر مكمل كمان .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14514 ] نشر منذ 3 ساعات
اعوذ بالله منك
ياليل خبرني[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفر الله يارب لاتعاقبنااااا بس الصدق طالع شكله احلا من كثير من البنات اثر المكياااااج غش تجاري
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5533 ] نشر منذ 46 دقيقة
اي ملكة جمال الله يديم النعمة يمكن سحر الذكور بجماله ✌🏻✌🏻😉😉😉