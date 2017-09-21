بالفيديو.. شاب كوري يتحول إلى ملكة جمال

سول(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب كوري تحول إلى ملكة جمال من خلال وضع مكياج عروسة كامل.

وكشف المقطع المتداول لحظة تحول الشاب أثناء وضع المكياج الكامل، وارتداء فستان سهرة.

