اليوم الاتحاد يسعى لاحتواء غضب جمهوره أمام الهلال

الرياض(صدى):

يحتضن ملعب الجوهرة مساء اليوم الخميس، اللقاء الهام والمرتقب والذي يجمع بين الاتحاد والهلال، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دوري جميل.

يسعى الاتحاد لمصالحة جماهيره الغاضبة فى مباراة اليوم وذلك بتحقيق الفوز على الهلال، بعدما خسر فى الجولة الماضية أمام الفيصلى بهدفين مقابل هدف واحد.

وحقق فريق الاتحاد رقماً سلبياً فى تاريخ مشاركاته بالمسابقة بعد الخسارة أمام الفيصلى، وتعد هذه المرة الأولى فى تاريخ دورى المحترفين التى يتذوق فيها اتحاد جدة مرارة الهزيمة فى مباراتين بعد مرور 3 جولات على انطلاق المسابقة.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 3 نقاط، بينما يحتل الهلال المركز الثانى برصيد 9 نقاط خلف الباطن “ المتصدر ” بفارق الأهداف.