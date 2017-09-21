عمرو دياب يُثير ضجة بين متابعيه بإطلالة شبابية جديدة

أماني الغامدي(صدى):

نشر النجم المصري عمرو دياب ، صورة جددية له على ” تويتر ” خلال تواجده في ملعب ستامفورد بريدج، لحضور مباراة البلوز مع أرسنال الأحد الماضي، في الدوري الإنكليزي.

وظهر النجم المصري بإطلالة شبابية جديدة، حيث غيّر لون شعره الى الأحمر وعمل على رفعه، وارتدى ملابس رياضية باللونين الاسود والرمادي مع اكسسوارات خفيفة.

أثارت إطلالته ضجة كبيرة بين جمهوره الذي تعوّد عليه دائم الاهتمام بصحته وأناقته والظهور بإطلالات شبابية مختلفة.

ومن جانبه رحب نادي تشيلسي الإنكليزي بالنجم المصري عمرو دياب حيث علق على صورة ” الهضبة ” التي نشرها من داخل المعلب برسالة ترحيب جاء فيها: ” مرحبا بك في ستامفورد بريدج، نتمنى أن تستمتع بالمباراة ” .

