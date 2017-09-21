” التجارة ” تتلف 70 ألف من منتجات الإنارة غير المطابقة للمواصفات

طلال الغامدي(صدى):

قام فريق عمل من وزارة التجارة والاستثمار بإتلاف وإعادة تدوير (69815) من منتجات الإنارة وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقهاالبرنامج٬ بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة٬ حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار٬ ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة٬والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وجرى إتلاف وإعادة تدوير (22443) منتج وإنارة وعبوة مخالفة، إضافة إلى (47372) عبوة لعدم صحة بطاقة كفاءة الطاقة، وذلك بواسطة إحدى الشركات المؤهلة مع الحرص على تطبيق كل المعايير الآمنة ووفقا للشروط التيحددتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

