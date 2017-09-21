” الطيران المدني ” يبحث مع الجانب الأمريكي تطبيق الفحص المسبق

عادل الحربي(صدى):

اجتمع عبدالحكيم التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني مع سعادة نائبة مدير إدارة أمن النقل الأمريكي الدكتورة هيوبان جواديا وجرى مناقشة آلية التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.

وتطرق الاجتماع إلى برنامج الفحص المسبق على المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية، وآلية تطبيقه حتى يسهل على المواطنين والمقيمين السفر إلى أميركا بشكل ميسر.

من جهته أكد عبدالحكيم بن محمد التميمي على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشاد بالترحيب الذي تم من قبل الجانب الأميركي، وحول برنامج الفحص المسبق، أوضح أنه تم مناقشة إمكانية تطبيق البرنامج أولياً في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة لجهازية بنيته التحتية، وكذلك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض حيث سيكون هناك اجتماعات مقبلة للعمل على هذا الموضوع وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتحقيقه.

وشدد على أهمية تدريب الموظفين حيث ناقش الوفد السعودي مع الجانب الأميركي آلية الاستفادة من نقل الخبرات والتجارب المميزة، إضافة لمعرفة الاحتياجات ونقل التجارب الحديثة التي من شأنها أن تساعد في الرفع من مستوى الأداء والحفاظ على أمن المطارات، موجها شكره وتقديره لكافة الأجهزة الأمنية العاملة في مطارات المملكة على تعاونهم الدائم وعملهم الدؤوب.

واختتم التصريح بالإشارة إلى أن جهود الهيئة في سلامة وأمن الطيران تحظى بثناء وتقدير كبيرين من قبل الدول العالمية للجهود المبذولة والقدرات البشرية المؤهلة العاملة في مجال الطيران وتوفر أحدث الأجهزة والنظم المستخدمة في مجال حماية الطيران وأمنه.