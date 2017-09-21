” مرور جدة ” يحذر من مخالفات اليوم الوطني

نايف السالم(صدى):

حذر مرور محافظة جدة المواطنين والمقيمين من الإخلال بالأنظمة المرورية في اليوم الوطني، وأكد ضرورة التقيد بالأنظمة المرورية وعدم تجاوزها بما يعيق حركة السير والانسياب المروري.

وأكدمدير مرور محافظة جدة العميد سليمان بن عبدالله الزكري أنه لن يسمح بالتجاوزات المرورية وارتكاب المخالفات كطلاء المركبات بالألوان أو تغطية المركبات تغطية كاملة بالأعلام والصور، مما يؤدي إلى حجب الرؤية لمن بداخل المركبة، وكذلك إزالة اللوحات وكتابة اليوم الوطني في موقع اللوحة، أو تشغيل الموسيقى الصاخبة بأصوات عالية أثناء سير المركبات أو التجمعات في المناطق غير المسموح بها، والتي تشهد ازدحاماً .