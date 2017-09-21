7 طرق منزلية لتطهير الجروح ووقف النزيف

متابعات(صدى):

نتعرض كثيرا خلال حياتنا اليومية إلى الإصابة ببعض الجروح التي يصاحبها نزيف دموي، ويحتاج الأمر إلى التعامل السريع مع الموقف لتطهير موضع الإصابة ووقف سيلان الدماء تجنبا للمضاعفات، خاصة في حالة مرضى السكرى ومع الأطفال الصغار.

تقول الدكتورة رضوى الطاهر أخصائى الطب الوقائي والتوعية الصحية: إن أفضل الحلول التي يمكن من خلالها تطهير الجروح الناتجة عن الكدمات والإصابات البسيطة ووقف نزيفها، هي الوصفات المنزلية سريعة المفعول التي تكمن في 7 طرق علاجية مفيدة يمكن تطبيقها بسهولة للكبار والصغار وهى:

1- الاعتماد على الثلج تعتبر كمادات الثلج أو الماء البارد من أفضلع الحلول البسيطة التي تساعد لى تطهير موضع الإصابة وتضيق الأوعية الدموية وبالتالى وقف النزيف فورا.

2- رفع المنطقة المصابة يساعد رفع المنطقة المصابة بالجرح إلى أعلى، سواء كانت اليد أو الساق على وقف نزيف الدم ، وينبغي أن يصل الارتفاع لمستوى أعلى من الرأس أو القلب ليكون فعّالًا.

3- استخدام الفازلين يتميز الفازلين بامتلاكه قواما شمعيا يساعد على إغلاق الجرح ومنع خروج الدم مؤقتًا، وبالتالى يسمح للدم بأن يتجلط ويوقف نزيفه، لذلك يمكن وضع طبقة رقيقة منه على مكان الجرح ليتوقف النزيف.

4- الاستعانة بالخل يحتوى الخل على خصائص مطهرة، كما أنه يساعد على قبض الأوعية الدموية وقتل البكتيريا الضارة، وعند التعرض لنزيف الدم يمكن وضع قطعة من القطن المبلل بالخل على مكان الجرح حتى يتوقف النزيف، لكن قد يزداد الشعور بالألم وقتها وهذا أمر طبيعى.

5- تجربة السكر يعمل السكر بنفس طريقة الخل مع الجرح؛ حيث يدعم عملية التخلص من نزيف الدم وتطهير الجروح، كما أنه لا يسبب ألما مثله، لذا ينصح بوضع كمية من السكر البودرة على مكان الجرح وتركها دون الضغط على الجرح حتى يتوقف النزيف ثم يغسل بالماء الفاتر، ويمكن استخدام النشا أيضًا بنفس الطريقة.

6- كمادات الشاي تعتبر كمادات الشاي من العلاجات الشعبية الشائعة والفعّالة لوقف نزيف الجروح وتطهيرها، وذلك بوضع كيس من الشاي على الجرح بعد نقعه في ماء ساخن، ثم تبريده على وجه السرعة ليناسب الاستخدام.

7- غسول الفم استخدم ضمادة أو قطعة من الشاي لمسح الجرح بغسول الفم يعمل على تطهير المنطقة ووقف النزيف بصورة جيدة.