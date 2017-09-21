رئيس ” الشباب ” الموقوف: لن نتحدث الأن عن الحارس المحال لـ ” الرقابة والتحقيق “

نواف السالم(صدى):

رفض رئيس نادي الشباب الموقوف عبدالله القريني إعطاء أي تفاصيل في قضية الحارس محمد العويس الذي انتقل الصيف الماضي إلى النادي الأهلي من الشباب وقرار هيئة الرياضة بشأن فتح الملف من جديد وتحويله إلى هيئة الرقابة والتحقيق.

وقال القريني: ” القضية في الوقت الراهن منظورة ولا يمكن الحديث عنها، والأهم والخطوة الجميلة هي التفاعل من هيئة الرياضة مع الملف المرفوع من إدارة الشباب والمتضمن العديد من الشواهد والاثباتات التي ستنصفنا في نهاية الأمر، وهذا ما بحثنا عنه منذ تقديمنا للشكوى، وحاليا ننتظر القرار النهائي “.

وأضاف: ” سرعة الاجراءات التي أخذتها هيئة الرياضة ستساهم بصورة مباشرة لحفظ الحقوق واظهار الحق لاصحابه وهذا ما سيتضح في الاسابيع المقبلة، وعندها سيكون لنا حديث عن هذه القضية “.