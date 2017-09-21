رئيس ” الشباب ” الموقوف: لن نتحدث الأن عن الحارس المحال لـ ” الرقابة والتحقيق “
رفض رئيس نادي الشباب الموقوف عبدالله القريني إعطاء أي تفاصيل في قضية الحارس محمد العويس الذي انتقل الصيف الماضي إلى النادي الأهلي من الشباب وقرار هيئة الرياضة بشأن فتح الملف من جديد وتحويله إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
وقال القريني: ” القضية في الوقت الراهن منظورة ولا يمكن الحديث عنها، والأهم والخطوة الجميلة هي التفاعل من هيئة الرياضة مع الملف المرفوع من إدارة الشباب والمتضمن العديد من الشواهد والاثباتات التي ستنصفنا في نهاية الأمر، وهذا ما بحثنا عنه منذ تقديمنا للشكوى، وحاليا ننتظر القرار النهائي “.
وأضاف: ” سرعة الاجراءات التي أخذتها هيئة الرياضة ستساهم بصورة مباشرة لحفظ الحقوق واظهار الحق لاصحابه وهذا ما سيتضح في الاسابيع المقبلة، وعندها سيكون لنا حديث عن هذه القضية “.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2160 ] نشر منذ 2 ساعتين
شئ طيب احسن يوقف عن اللعب لفترة
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 937 ] نشر منذ 1 ساعة
فية وحدة ارسلت لأمها
مساء الأناناس لأغلى الناس
ردت عليها امها
مساء الكنتاكي المواعين تستناكي
ربيعان[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 1 ساعة
تراك اشغلتنا الشرهه ماهي عليك الشرهه على الاعلام الي عطاك فوق حقك ياخوي اللاعب ماهو ملك لكم ولا يبيكم وعقده معكم انتها والملكي وقع معه غصب عليكم استح على وجهك وركز على فريقك المتهالك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18811 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
مرسيدس[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 39 دقيقة
ربيعان يا سلام عليك جالس مسكين ينوح على الحارس لا تنسى ان الشباب استغنى عن لعيبته بسبب عدم تجديد عقودهم