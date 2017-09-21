بالصور.. شبه الجزيرة الكورية منذ 100 عام قبل التقسيم

القاهرة(صدى):

التقطت صور نادرة لشبه الجزيرة الكورية منذ أكثر من مائة قبل تقسيمها إلى الشمال والجنوب حيث كان يعيش مواطنوها في سلام دون عداء أو تهديدات نووية وقبل ظهور أسرة ” كيم “.

والتقطت الصورة في الفترة بين عامي 1890 و1910 قبل الحرب الكورية بوقت كبير والتي أدت إلى تقسيم شبه الجزيرة إلى شمال وجنوب.