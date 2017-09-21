بالصور.. شبه الجزيرة الكورية منذ 100 عام قبل التقسيم
التقطت صور نادرة لشبه الجزيرة الكورية منذ أكثر من مائة قبل تقسيمها إلى الشمال والجنوب حيث كان يعيش مواطنوها في سلام دون عداء أو تهديدات نووية وقبل ظهور أسرة ” كيم “.
والتقطت الصورة في الفترة بين عامي 1890 و1910 قبل الحرب الكورية بوقت كبير والتي أدت إلى تقسيم شبه الجزيرة إلى شمال وجنوب.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3836 ] نشر منذ 10 ساعات
ألا يازِمانِن مضى ليــــــــــــــــتَه يــــــــــــعودي .
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1274 ] نشر منذ 3 ساعات
ولو عدت إلى ذاك الزمان ما رضيت .