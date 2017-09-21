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بالصور.. شبه الجزيرة الكورية منذ 100 عام قبل التقسيم

بالصور.. شبه الجزيرة الكورية منذ 100 عام قبل التقسيم
القاهرة(صدى):

التقطت صور نادرة لشبه الجزيرة الكورية منذ أكثر من مائة قبل تقسيمها إلى الشمال والجنوب حيث كان يعيش مواطنوها في سلام دون عداء أو تهديدات نووية وقبل ظهور أسرة ” كيم “.

والتقطت الصورة في الفترة بين عامي 1890 و1910 قبل الحرب الكورية بوقت كبير والتي أدت إلى تقسيم شبه الجزيرة إلى شمال وجنوب.

 

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3836 ] نشر منذ 10 ساعات

ألا يازِمانِن مضى ليــــــــــــــــتَه يــــــــــــعودي .

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