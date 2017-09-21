حذاء يودي بحياة شخصين ويصيب آخرين في الإمارات

أبو ظبي(صدى):

أدت مضاربة بين مجموعة من العمال في المنطقة الصناعية إلى مقتل اثنين طعنا بسكين وإصابة آخرين على خلفية سرقة حذاء .

ومثل المتهمون اليوم أمام الهيئة القضائية لمحكمة الشارقة الشرعية، وعددهم أربعة حيث وجهت نيابة الشارقة الكلية للمتهم الأول تهمة قتل شخصين بسلاح أبيض خلال الشجار الذي نشب في المنطقة الصناعية، كما شرع في قتل ثلاثة آخرين، واعتدى على اثنين وأحدث بهما الاصابات، وبمواجهته بالتهمة أنكرها وأكد عدم معرفته بالواقعة او مشاركته في عملية القتل، ووجهت المحكمة للمتهم الثاني تهمة الاعتداء على سلامة أكثر من شخص مسبباً لهم الاصابات والاشتراك بالمشاجرة، وواجهت المحكمة المتهم الثالث بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المتهم الثاني الذي أكد بالفعل تعرضه للضرب على وجهه، فيما واجهت المتهم الرابع بتهمة مساعدة المتهم الأول بالفرار خارج الدولة .

ووقعت الجريمة في مكان غير بعيد عن المجني عليهم حيث كانوا يعيشون في الغرفة 165 داخل مجمع عمال بالقرب من مصنع خلف مركز مدينة الشارقة في المنطقة الصناعية 1 عندما وقع شجار في الشارقة في العام ، 2014 وتوفي اثنان على الفور فيما تلقى اخرين العلاج في المستشفى الكويتي.

المشاجرة وقعت ليلا عندما وجد احد الضحايا حذاءه مفقودا ، وبالبحث وجده في الغرفة الأخرى متهما عمال في الغرفة المحاذية سرقته وعليه حدثت المشاجرة التي توفي فيها شخصان وبدأت الشرطة تحقيقاتها حيث قبضت على ثلاثة مشتبه بهم في عام 2011 وقبل أشهر قليلة اعتقلت الشرطة المشتبه به الرئيسي المشتبه به في منطقة الكرامة في دبي.

وخلال تحقيقات الشرطة والادعاء قال انه ليس المشتبه به وأظهر تفاصيل جواز سفره وأن اسمه هو مجرد تشابه مع اسم المشتبه به في القضية الذي هرب من الدولة بعد الحادث. وهو ما أكدته شهادة المتهمين الباقين .

و قدم محامي الدفاع عن المتهم الأول طلاب الهيئة القضائية بالإفراج عن موكله كون ضبطه جاء نتيجة تشابه بالأسماء كما استند إلى شهادة المتهمين .