بالصور.. مقذوفات عسكرية حوثية تستهدف مدرسة بعارضة جازان

حسن الجعفري(صدى):

أصابت مقذوفات أطلقتها مليشيات الانقلابيين في اليمن مدرسة بمحافظة العارضة الحدودية السعودية، فيما لم تُشِر المعلومات الأولية إلى وقوع إصابات.

ومن جهتها، تواصل القوات السعودية عملياتها العسكرية لدحر المعتدين على الحدود، فيما تم تحديد موقع إطلاق المقذوفات والتعامل معه.