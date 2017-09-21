بالصور.. مقذوفات عسكرية حوثية تستهدف مدرسة بعارضة جازان
أصابت مقذوفات أطلقتها مليشيات الانقلابيين في اليمن مدرسة بمحافظة العارضة الحدودية السعودية، فيما لم تُشِر المعلومات الأولية إلى وقوع إصابات.
ومن جهتها، تواصل القوات السعودية عملياتها العسكرية لدحر المعتدين على الحدود، فيما تم تحديد موقع إطلاق المقذوفات والتعامل معه.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19555 ] نشر منذ 17 دقيقة
كنت هناك البارح
الله المستعان.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 15 دقيقة
اللهم عليك بعفاش
وزبانيته الكلاب