سيدة تقفز من النافذة هربا من زوجها

أبو ظبي(صدى):

قفزت سيدة إماراتية من نافذة شقتها بالطابق الثاني ، لمحاولة الهروب من زوجها الذي منعها من الخروج من المنزل .وكانت استقبلت مستشفى القاسمي بمدينة الشارقة الإماراتية سيدة في الثلاثين من عمرها مصابة بكسور ورضوض في أنحاء جسدها عقب سقوطها من ناقفذة منزلها .

فيما أعترفت المرأة للشرطة الإماراتية انها لم تحاول الأنتحار بل قفزت بسبب اعتداء زوجها عليها ومنعها من الخروج .

وقال الزوج ان شجارا وقع بينه وبين زوجته على خلفية مكالمة تليفونية بينها وبين شخص غريب وقد خرج بعد أن أغلق عليها الباب وعندما عاد إلى المنزل رآها تقفز من النافذة .