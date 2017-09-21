مواطن يروي قصة عقوق أبنائه العشرة له ” فيديو “

طلال الغامدي(صدى):

تداول على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لمواطناًحكى قصة توضح مدى جحود و عقوق أبنائه العشرة له وعدم طاعتهم له، رابطاً بين ما يجري له حالياً وما فعله مع والده من عقوق في فترة شبابه، داعياً جميع الشباب إلى الاتعاظ بقصته وتقديم الطاعة الكاملة لآبائهم وأمهاتهم.

وأوضح المواطن إن لديه عشرة أبناء يعقونه ويتفننون في عدم طاعته والتنكيت عليه بشكل مستمر و أن ما فعله بوالده يفعل عشرة أضعافه أبناؤه به حالياً، مبدياً رضاه بما يحدث له وتمنيه أن يصلح الله حال أبنائه موجهاً رسالة إلى والده قائلاً له: ” أبشرك يا والدي عيالي انتقموا لك مني أحسن انتقام”، محذراً الشباب من عقوق آبائهم لأن عقوبته في الدنيا قبل الآخرة وسيرد لهم من أبنائهم .