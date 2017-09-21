مواطن يروي قصة عقوق أبنائه العشرة له ” فيديو “
تداول على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لمواطناًحكى قصة توضح مدى جحود و عقوق أبنائه العشرة له وعدم طاعتهم له، رابطاً بين ما يجري له حالياً وما فعله مع والده من عقوق في فترة شبابه، داعياً جميع الشباب إلى الاتعاظ بقصته وتقديم الطاعة الكاملة لآبائهم وأمهاتهم.
وأوضح المواطن إن لديه عشرة أبناء يعقونه ويتفننون في عدم طاعته والتنكيت عليه بشكل مستمر و أن ما فعله بوالده يفعل عشرة أضعافه أبناؤه به حالياً، مبدياً رضاه بما يحدث له وتمنيه أن يصلح الله حال أبنائه موجهاً رسالة إلى والده قائلاً له: ” أبشرك يا والدي عيالي انتقموا لك مني أحسن انتقام”، محذراً الشباب من عقوق آبائهم لأن عقوبته في الدنيا قبل الآخرة وسيرد لهم من أبنائهم .
الابهاوي[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 26 دقيقة
اذا بليتم فاسثثروا
وتستاهلك ما جاك
الله لايبلانا
حتى اسلوب كلامك قذر
تقول شيايب مدفون هناك
ودي انهم يعلقونك برجولك
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19555 ] نشر منذ 25 دقيقة
للأسف بعض الآباء يكون عون لأولاده على عقوقه
لأن هذي تربيتهم وماجنت إيديهم🤔
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19555 ] نشر منذ 9 دقائق
ابهاوي صبحك الله ب الخير
مريت امس من عند ابها القصور وتذكرتك
كان ودي اسلم عليك بس والله ماشي بعد شوي
السلام نظر ودعواتك.